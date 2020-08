Wildberg Unfall auf B 463 endet tödlich

Laut ersten Informationen der Polizei am war der Mann gegen 14.40 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Baum gekracht. Dabei verletzte er sich so schwer, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Zur Rettung und Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.