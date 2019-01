Wildberg "Umzügle" erfährt Neuauflage

Wildberg. Die Gültlinger "Buchental-Hexa und –Deifel" nehmen am Samstag, 5. Januar, neue Mitglieder auf. Aus diesem Anlass feiern sie ab 19 Uhr auf dem Parkplatz der Gültlinger Halle mit Schirmbar, Grill und einem umgebauten Hexenwagen. Die Taufe der Neuen soll dann gegen 23 Uhr über die Bühne gehen.

Einen Tag später, am Sonntag, 6. Januar, greifen die Wildberger Burghexen, Grabenteufel und Wildbis ins närrische Geschehen ein. Sie versammeln sich auf dem Parkplatz an der Talstraße und machen sich um 17.30 Uhr auf den Weg hinauf zur Schlossanlage, im Schlepptau zehn Neulinge, die an diesem Tag in die Zunft aufgenommen werden sollen. Am Ziel angekommen, werden zunächst die Masken ihrer Kiste entnommen und vom Staub befreit. Es folgt die Aufnahmezeremonie.

Am 15. und 16. Februar lädt die Narrenzunft Wildberg wieder zum Brauchtumsabend und zum Lompaball in die Schönbronner Halle ein. Während am Freitagabend die geladenen Zünfte unter sich sind, ist am Samstagabend jedermann willkommen. Am Samstagnachmittag kommt auch der närrische Nachwuchs bei der Kinderfasnet auf seine Kosten, und das "Umzügle" soll nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr eine Neuauflage erleben. "36 Gruppen haben sich angemeldet", berichtet Zunftmeisterin Simone Hallabrin.