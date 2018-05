Wildberg Übung hat es dieses Mal so richtig in sich

Wildberg. Das Übungsobjekt barg so manche Herausforderung für die Einsatzkräfte. Schon bei der Anfahrt mussten die Wehrleute die lang gezogene, schmale Einfahrt in Hausnähe beachten. Wären die Fahrzeuge falsch aufgestellt worden, hätten sich die Brandbekämpfer selbst behindert. Brenzlig wäre die Lage im Ernstfall auch wegen des vielen Holzes in der Werkhalle geworden. Das bedeute viel brennbares Material, wie Kommandant Daniel Nuding erklärte. Dementsprechend herrschte hoher Bedarf an Löschwasser, das die Feuerwehrleute über die Kreuzgasse und den Gewerbepark förderten.

Mitglieder der Jugendliche spielen die Verletzten

Die Halle selbst hatte es ebenfalls in sich: weitläufig und daher unübersichtlich sei sie, so Nuding. In ihr waren laut Übungsannahme vier Menschen im Rauch eingeschlossen. Zwei weitere Personen waren in Gefahr und verletzt: ein Monteur im Heizungsraum und ein Kollege auf der Wartungsbühne des hohen Spänesilos neben der Halle. Deren Rettung hatte oberste Priorität.