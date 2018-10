Wildberg Übung hält Überraschungen bereit

Wildberg-Effringen. Betreut von neun "richtigen" Feuerwehrleuten erlebten die Nachwuchs-Löschkräfte ein großes Spektrum dessen, was der Feuerwehralltag an Szenarien bereit hält. Vorbereitet von den Stadtteil-Abteilungen, mussten sich die Kinder und Jugendlichen um einen Garagenbrand in Gültlingen, um einen Flugzeugabsturz an der Oberjettinger Steige – als Übungsobjekt diente der Holzflieger am Waldparkplatz, um die nächtliche Suche nach einem Vermissten auf dem Käpfleberg und um die Bergung verschütteter Personen im Lengenloch bei Sulz am Eck kümmern. Großer Wert wurde dabei immer wieder auf den Aspekt der Personenrettung gelegt.

Dazwischen galt es immer wieder, die Feuerwehrfahrzeuge für den nächsten Einsatz bereit zu machen. Außerdem stand Fitnesstraining auf dem Programm, des Weiteren ein Filmabend, der selbstredend von einem "Einsatz"Ü unterbrochen wurde.

Verpflegt wurden die Jugendfeuerwehrleute unter anderem mit Spaghetti Bolognese und Pizza.