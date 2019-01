Wildberg Turbulenzen vor spanischer Kulisse

Wildberg-Effringen. Für die Effringer Sportler und Sänger hat es sich bewährt, dass sie ihre Jahresfeier gemeinsam auf die Beine stellen. Und so bereitet sich auch heuer die "Schneggabühne" auf zwei Auftritte in der Schönbronner Halle vor. Am Samstag, 2. Februar, ab 19 Uhr (Einlass: ab 17.30 Uhr) und am Sonntag. 3. Februar, ab 14.30 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) hebt sich der Vorhang für den schwäbischen Schwank "Spanien olé – fascht wia bei ohs dahoam".

In dem turbulenten Schwank von Bernd Gombold geht es um die Familie Meckerer, die bereits zum 20. Mal Urlaub in Spanien macht. Das hält Familienoberhaupt Klaus Meckerer (Werner Schnaible) nicht davon ab – sehr zum Leidwesen seiner Ehefrau Erika (Rita Benz) und Tochter Evi (Kristin Börner) – an allem herumzustänkern, weil er voller Vorurteile gegen die Spanier ist. Sein größter Traum, einmal in seinem Leben Urlaub im Bayrischen Wald zu machen, wieder nicht in Erfüllung gegangen. Vielmehr ist man wieder bei Pedro (Marco Dürr) in dessen kleinem Hotel gelandet. Wie es sich für Touristen gehört, wird ausschließlich deutsch geredet, gegessen und getrunken. Schließlich hat man etra Bier mitgebracht.

Familie Meckerer trifft auf die Pingeligs