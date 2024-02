Wildberg sucht Mediziner: MVZ in Gültlingen braucht neue Hausärzte

Der Ärztemangel hinterlässt auch in Wildberg seine Spuren. Zum Ende 2023 sind die beiden Mediziner der Mednos-Gesellschaft im MVZ Wildberg in den Ruhestand gegangen. Nachfolger für die Praxis gibt es allerdings noch nicht. So steht es um die Suche nach neuen Hausärzten – auch für das PVZ im neuen Zentrum Unterstadt.