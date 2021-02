Wildberg Strukturierter Tagesablauf gibt Kindern Halt

Die Kinder werden, auch wenn es deutlich weniger sind als sonst, nur innerhalb ihrer Gruppen betreut, damit es zu keiner Durchmischung kommt. Der Tagesablauf ist aber ähnlich dem normalen, erklären Gaby Wohlleber, Leiterin der Kindertagesstätte in Sulz am Eck, und Iris Braun vom Kindertarten in Gültlingen erzählen. Der strukturierte Tagesablauf sei wichtig für die Jungen und Mädchen. "Das gibt den Kindern Halt und Verlässlichkeit in diesen Zeiten", sagt Gaby Wohlleber. Die schneereichen Tage seien "ganz prima und hilfreich" gewesen, denn so konnten die Kinder Schlitten fahren, Schneemänner bauen und sich ablenken. Regelmäßig informiere die Sulzer Tagesstätte die Eltern über die aktuelle Situation, sende per Mail auch Geschichten, Gedichte, Malbilder, Experimente und vieles mehr für die Kinder. Auch eine "Kindergarten-to-go-Tüte" konnten die Familien in Sulz am Eck abholen. "Solche Aktionen", erklärt Wohlleber, "sollen den Kontakt der Kinder zum Kindergarten erhalten."

Ähnlich handhabt das die Tagesstätte im Gemeindezentrum, wie Annette Schwab berichtet. Zweimal pro Woche werden Angebote über eine eigene App verschickt. Diese sei "ganz toll und hilfreich". Jederzeit können Eltern darüber auch Fragen an die Einrichtung schicken, was rege genutzt werde. Zudem halte man telefonisch Kontakt, "worüber die Freude oft rührend ist". Außerdem können auch dort Bastelkisten abgeholt werden. Material für zuhause und auf der Homepage stellt auch der Kindergarten Effringen zur Verfügung, so Leiterin Vanessa Döring. Man telefoniere, und unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohlseins seien auch schon Kinder in die Notbetreuung eingeladen worden: "Wir merken bei manchen Kindern Verhaltensveränderung und Probleme, die wir auf den Lockdown und die Zeit zu Hause zurückführen."