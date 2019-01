Wildberg Sternekoch Klink liest in Wildberg

Wildberg. Der Startschuss fällt bereits an diesem Wochenende, am Sonntag, 13. Januar, ab 16 Uhr in der Stadthalle mit dem Neujahrskonzert des SWR-Swing-Fagottetts. Unter dem Motto "Fagott around the World" wollen die fünf Musiker nicht nur Klassikfans begeistern. Am 17. Februar stellt der aus dem Fernsehen bekannte Sternekoch Vincent Klink in einer Lesung im Ausstellungsraum der Wildberger Firma Rempp seine "Rezepte gegen Liebeskummer" vor. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Volkshochschule Oberes Nagoldtal (VHS).

Im März ruft Ormos mit der Gruppe GlasBlasSing zum "Flaschmob" auf: Das "mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten" begeistert bundesweit mit einmaligen Instrumenten-Kreationen.

Von März bis Oktober werden in Wildberg erstmals jeden ersten Sonntag im Monat ab 14.30 Uhr offene historische Stadtführungen der neu ausgebildeten Wildberger Stadtführer angeboten. Beginn ist jeweils am Marktbrunnen vor dem Rathaus. Auch Ausstellungen im Museum im Kloster Reuthin wurden vom Arbeitskreis Museum und den Fotofreunden Wildberg wieder geplant.