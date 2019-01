Wildberg Stefan Volz zum Stellvertreter gewählt

26 Einsatzkräfte sind bei der Gültlinger Wehr zurzeit aktiv, dazu kommen sechs Personen in der Alterswehr. Die Neuzugänge und Abgänge hielten sich mit jeweils drei die Waage.

Zu 15 Einsätzen rückte die Abteilung 2018 aus, darunter zwei Brandeinsätze, ein Fehlalarm und fünf Hilfeleistungen. "Ungewöhnlich", so Bacher, sei die Suche nach einem vermeintlich abgestürzten Gleitschirmflieger gewesen. In einem bewaldeten Gebiet und das bei Nacht – "eine ganz besonders anspruchsvolle Aufgabe".

Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger betonte in seinem Grußwort das hohe Ansehen der Abteilung im Ort. Die diene nicht nur der Sicherheit der Bürger, sondern beteilige sich auch am gesellschaftlichen Leben. Er drückte seine Wertschätzung gegenüber der Wehr aus.

Von Seiten der Stadt zeige sich diese beispielsweise im Bereitstellen technischer Ausstattung. Die Feuerwehr, so Bünger weiter, beschäftige sich zudem mit Zukunftsthemen, die im fortzuschreibenden Feuerwehrplan zu finden sein werden. In Gültlingen wird in diesem Zusammenhang beispielsweise das Feuerwehrhaus ein Thema sein.

Auf den fortzuschreibenden Feuerwehrbedarfsplan blickte auch Wildbersgs Gesamtkommandant Daniel Nuding voraus, ebenso auf die baldige Inbetriebnahme des neuen Drehleiterfahrzeugs. Außerdem sollte in absehbarer Zeit der Digitalfunk zum Einsatz kommen.