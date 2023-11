Wildberg statt „Wetten, dass...?“: Sarah und Samuel Koch geben tiefe Einblicke

17 Die große „Wetten, dass...?“-Couch für den Zweisitzer eingetauscht: Sarah und Samuel Koch zeigten sich in Wildberg hautnah. Foto: Menzler

Sie haben ein Millionenpublikum gegen 320 Gäste beim Hautnahabend eingetauscht. Wildberg hatte einfach früher angefragt. Bei einem „Best of“ ihrer eigenen Projekte zeigten Samuel und Sarah Koch, was so alles in ihnen steckt.









Statt der großen Couch in Offenburg, nahmen Sarah und Samuel Koch am Samstagabend in Gültlingen auf einem kleinen Zweisitzer Platz. Statt Millionen von Zuschauern, die beim letzten „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk mitfieberten, begrüßten Sarah und Samuel Koch rund 320 Gäste im Wildberger Stadtteil. Statt mit Promis den Abend zu genießen, zeigten sie ein „Best of“ ihrer eigenen Projekte, Lieder und gaben teils tiefe Einblicke in ihr Leben.