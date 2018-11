Wildberg Stadtverband diskutiert richtigen Kurs

Wildberg. Die Vorsitzende Rosemarie Röhm-Frenzel aus Sulz am Eck blickte in ihrem Bericht zurück auf die Veranstaltungen der vergangenen vier Jahre. Bereits eine Tradition ist der Neujahrsempfang, bei dem hochkarätigen Gäste wie Innenminister Thomas Strobl oder die einstigen Staatssekretärin im Gesundheitsministerium Annette Widmann-Mauz als Gastredner auftraten. Auch das Hoffest auf dem Bauernhof von Hinrich Rathje war eine herausragende Veranstaltung mit zahlreichen Besuchern. Ebenfalls genannt wurde die Beteiligung des CDU-Stadtverband am Sulzer Schützenturnier.

Trotz einiger politischer Turbulenzen auf Bundesebene blieb die Mitgliederzahl der Wildberger Christdemokraten stabil. Dies belohnten die Anwesenden auch mit einem ordentlichen Ergebnis. Rosemarie Röhm-Frenzel wurde als Vorsitzende wiedergewählt. Ebenfalls bestätigt wurden Hinrich Rathje und Margit Gärtner (beide aus Sulz am Eck) als Vorsitzende. Neu dabei sind als Schriftführer Walter Baur und als Presse- und Internetreferent Timo Kaiser, die beide aus Gültlingen stammen. Sebastian Baur (Gültlingen), Adolf Link (Effringen), Eberhard Furthmüller (Sulz am Eck), Karl-Hainz Schaible (Schönbronn), Gerhard Ostertag (Wildberg), Kurt Wagner (Wildberg) und Rolf Weik (Wildberg) ergänzen den Vorstand als Beisitzer. Alle Personen wurden einstimmig gewählt, was die Harmonie im Stadtverband widerspiegelt.

Die Vorsitzende dankt Hermann Höfer und Kurt Eisenbeis