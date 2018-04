Wildberg Stadtentwicklung: "STEP-N"-Projekt muss warten

In der Sache ging es um die Fortschreibung eines vorbereiteten Programms namens "STEP-N" zur Stadtentwicklung bis ins Jahr 2035 mit Bürgerbefragung und Bürgerbeteiligung. Das in zwei Sitzungen des vergangenen Jahres einstimmig beschlossene Vorhaben, mit dem dann das Planungsbüro Sippel-Buff beauftragt wurde, war an sich auch jetzt nicht umstritten.

Knappste Mehrheit von elf gegen zehn Stimmen

In einer nichtöffentlichen Sitzung vor Wochenfrist aber war mit knappster Mehrheit von zehn gegen elf Stimmen der Antrag von CDU-Fraktion und drei Räten der Freien Wähler abgelehnt worden, den Start des Programms zu verschieben. Begründet wurde dieses Ansinnen mit der angespannten Personallage im Rathaus und mit der Kommunalwahl im Mai 2019. Den neuen Gemeinderat wollten die – dann hauchdünn unterlegenen – Antragsteller nicht mit diesem Projekt binden.