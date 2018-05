Wildberg Stadt will alte Eichen auf Wächtersberg fällen

Humboldt legt die Kopie eines Gutachtens vor, verfasst vom Waldökologen Karl-Eugen Schroth aus Bad Teinach-Zavelstein, wohl im Auftrag der Stadt Wildberg selbst. Darin ist zu lesen: "Die Eichen sind vital und weisen lediglich am Kronenansatz einzelne schwache Totäste auf. Specht- und Fäulnishöhlen sind nicht erkennbar." Und später: "Die Rodung der von altem Laubholz geprägten Flächen stellt einen Verlust eher seltener Gehölzhabitate dar und sollte möglichst gering gehalten werden." Aber abgesehen davon fragt sich Rentner Humboldt, warum die Stadt Wildberg sich überhaupt dieses extrem schwierige Grundstück in Hanglage mit Alt-Wald und dann auch noch in absolut unattraktiver Nordlage als nächstes Baugebiet herausgesucht hat – "wo es doch weiß Gott geeignetere, freie Flächen im Stadtgebiet noch gibt."

Gemeinsam mit Nachbarn hat Humboldt mittlerweile eine Interessengemeinschaft Sulzer Straße gegründet, die gegen das neue Baugebiet "mit allen Mitteln" vorgehen wolle. Eine Flugblatt-Aktion habe man bereits gestartet, um alle Anwohner über die Pläne der Stadt zu informieren. Denn "die Stadt hat das von sich aus zu keinem Zeitpunkt bei uns Anwohnern getan." Auch wurden bereits rund 300 Unterschriften von Anwohnern auf dem Wächtersberg eingesammelt, die sich explizit gegen die jetzt angelaufenen Änderungen des Bebauungsplans "Sulzer Straße" wenden. Demnächst sollen auch noch die Umweltschutzverbände eingeschaltet werden, um auf den drohenden Verlust nicht nur der alten Eichen hinzuweisen.

Denn die Uhr tickt – zumindest laut dem persönlichen Schreiben von Bürgermeister Bünger an Andreas Humboldt: Darin kündigt der Schultes an, dass man seitens der Stadt mit Beginn der Rodungssaison am 1. Oktober dieses Jahres mit den Baumfällarbeiten in dem Waldstück an der Sulzer Straße beginnen werde.

Eine komplett "rücksichtslose Maßnahme", wie die Interessengemeinschaft Sulzer Straße auf ihrem Flugblatt kommentiert – "jeder Bürger und Anwohner" habe das "Recht und die Pflicht", sich "dagegen zu stellen".