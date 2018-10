Die Stadt Wildberg hat angekündigt, dass in der nächsten Zeit rund um den Gültlinger See Holzpflegearbeiten starten. Diese sind nach Angaben der Stadt mit der Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz im Calwer Landratsamt abgestimmt. Bei den Maßnahmen wird nicht komplett gerodet, sondern die Gehölze werden nur zurückgeschnitten und es werden Sichtfenster geschaffen. Betroffen sind vor allem Bereiche am Ostufer des Sees. Foto: Fritsch