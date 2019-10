Wildberg Stadt ruft nach Großbrand Hilfsaktion ins Leben

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag löste die integrierte Leitstelle in Calw gegen 23 Uhr den Alarm für die Feuerwehr Wildberg aus. Im Wildberger Ortsteil Effringen war in der Hinteren Gasse in einem Wohn -und Geschäftshaus mit angrenzendem Nebengebäude ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei meldet, hatte ein 44-Jähriger gegen 22.50 Uhr in seiner Werkstatt Flexarbeiten durchgeführt. Vermutlich aufgrund des Funkenflugs geriet hierbei ein Putztuch in Brand, wodurch letztlich eine gefährliche Kettenreaktion ausgelöst wurde: Das Feuer griff zunächst auf eine Dose Bremsenreiniger und anschließend einen Kanister mit Alternativtreibstoff über, sodass es zu mehreren Explosionen sowie einer großen Hitze- und Rauchentwicklung kam.

Als wenige Minuten nach der Alarmierung die ersten Kräfte der Feuerwehr Wildberg am Unglücksort eintrafen, erkannten die Retter schnell, dass das Gebäude bereits im Vollbrand stand. Darauf ließ der Wildberger Kommandant und Einsatzleiter Daniel Nuding Vollalarm für alle Wildberger Abteilungen auslösen. Auch Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger wurde alarmiert. Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide eilte ebenfalls zum Einsatzort und unterstützte die Einsatzleitung.

300.000 Euro Schaden