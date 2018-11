Wildberg Schüler sollen Erfahrungen sammeln

Wildberg. "BORS ist die Abkürzung für Berufsorientierung in der Realschule", erklärte Volker Eisenmann, Klassenlehrer der 9b am Bildungszentrum. "Der Sinn dahinter ist, dass die Schüler die Möglichkeit bekommen, sich real mit Berufen auseinander zu setzen und einen Blick in die Arbeitswelt zu erhaschen. Die Praktika sollten den Schüler zeigen, was sie erwartet, wenn sie in den jeweiligen Berufen eine Ausbildung machen wollen", so Eisenmann. Zusammengefasst soll BORS also Schüler auf das kommende Berufsleben, die weiterführenden Schulen und die Ausbildung oder das Studium vorbereiten. Zusätzlich werde BORS als Austausch zwischen den Betrieben und der Schule genutzt. Die beliebtesten Orte für ein Praktikum seien Berufe in Autohäusern, im kaufmännischen Bereich oder als Erzieher in Kindergärten, berichtete Eisenmann. "Die außergewöhnlichsten Praktika waren meiner Meinung nach bei den Fluglotsen auf dem Flughafen in München und beim Württembergischen Fußballverband, das einer der aktuellen Neuntklässler in Angriff nahm".

Rosen Apotheke nimmt gerne Praktikanten an

Einen Einblick in die Arbeitsweise einer Apotheke durch ein BORS-Praktikum bekam Selina Pross in der Rosen-Apotheke in Nagold. "Bis jetzt stellt sich mein Praktikum als sehr gut heraus. Meine Hauptaufgaben liegen darin Medikamentenlieferungen mit Preisschildern zu bekleben und zu Ärzten zu gehen. Zu ihnen liefere ich dann zum Beispiel Medikamente oder hole Rezepte von Patienten ab", erklärte die 14-jährige. "Ob ich mir das als zukünftigen Beruf vorstellen kann, weiß ich noch nicht, denn dazu bräuchte ich noch weitere Vergleiche, mit einem Beruf in einer ganz anderen Richtung vielleicht, aber eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall", verriet sie.