Wildberg-Schönbronn. Nach einigen Jahren Pause lädt der Liederkranz unter dem Motto "Schönbronner Advent mit Adventsmärktle" die Bevölkerung am Sonntag, 10. Dezember, in den Schulhof in der Kirchgasse zum "Singen am Weihnachtsbaum" ein. Mitwirkende sind die Kirchengemeinde, die Dorfgemeinschaft, der Kindergarten und der gemischte Chor des Liederkranzes. Um 16 Uhr beginnt der "Oasengottesdienst" für die ganze Familie in der Schönbronner Dorfkirche unter Leitung von Pfarrerin Sinner. Anschließend singt der gemischte Chor und die Kinder vom Kindergarten am Weihnachtsbaum. Der Nikolaus wird auch nicht fehlen. Ab 17 Uhr wird die Dorfgemeinschaft die Besucher bewirten und der "C-Treff" süße Gaumenfreuden anbieten. Bereits um 14.30 Uhr beginnt das "Adventsmärktle" in den Räumen vom Alten Schulhaus. Ein Dutzend Aussteller präsentieren ihre Produkte.