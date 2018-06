Wildberg Schnupperwochen nach Infotag

Wildberg. Der diesjährige Infotag der Wildberger Musikschule präsentiert sich etwas größer als in den Jahren zuvor. Er findet am Samstag, 30. Juni, von 14 bis 17 Uhr statt. Bevor in den Unterrichtsräumen die Instrumente ausprobiert werden können, findet im Klosterhof ein buntes Bühnenprogramm statt.