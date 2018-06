Wildberg-Schönbronn. Der SV Schönbronn und das Team von HB Audio laden am Freitag, 22. Juni, ab 20.30 Uhr zur Schaumparty auf das Schönbronner Sportgelände ein. Die Veranstalter versprechen massenhaft Schaum, heiße Beats und eine Lightshow. Zum dritten Mal werden an der "Cocktail-Emotion-Bar" frisch gemixte Cocktails angeboten. Rund 120 Vereinsmitglieder sorgen für einen reibungslosen Ablauf rund ums Veranstaltungswochenende. Am Samstag, 23. Juni, treten 34 Hobby- und Freizeitmannschaften ab 15.30 Uhr gegeneinander im Elfmeterschießen an. Viele Altbekannte werden wieder dabei sein, jedoch auch einige Mannschaften, die sich zum ersten Mal angemeldet haben. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Fragen beantwortet Heike Dingler, Telefon 07054/7657.