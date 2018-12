Wildberg Schäferlauf wird Unesco-Kulturerbe

Der Schäferlauf befindet sich mit dieser Auszeichnung in guter Gesellschaft. So zählen zum Beispiel das "Peter-und-Paul-Fest in Bretten, die Dinkelsbühler Kinderzeche oder etwa die Passionsspiele in Oberammergau – um nur einige zu nennen – zum Immateriellen Kulturerbe.

Das Bundesweite Verzeichnis gibt es seit 2013. Es versteht sich nicht als reine Auflistung des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland. Vielmehr soll damit aufgezeigt werden, wie kulturelle Traditionen und Ausdruckformen in Deutschland praktiziert, ideenreich weiterentwickelt und damit auch in der Zukunft bewahrt werden.

Bislang sind 26 Bräuche und Feste in die Liste aufgenommen.