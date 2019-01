Wildberg-Schönbronn. Eine 78-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr mit ihrem Wagen, aus Richtung Schönbronn kommend, die Landesstraße 349 in Richtung der Einmündung in die Landesstraße 348. Beim Abbiegen in Richtung Wart übersah sie dort ein, in Richtung Oberhaugstett fahrendes, Wohnmobil. Durch den Zusammenprall wurde das Wohnmobil gegen einen, auf der Linksabbiegespur in Richtung Schönbronn stehenden, Opel geschleudert. Der Mercedes und das Wohnmobil kamen an einer Böschung zum Stehen. Der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils und der 41-jährige Fahrer des Opels blieben bei dem Unfall unverletzt, die 78-jährige Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 58 000 Euro.