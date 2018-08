Wildberg Sanierungen laufen schrittweise

Grundlegende Reparatur laut Verwaltung nicht mehr wirtschaftlich

So auch bei der Steinbogenbrücke im Wald bei Gültlingen. Die Fugen zwischen den Steinen der Gewölbebogenbrücke waren marode und sind teilweise schon herausgebrochen. Hätte man noch länger gewartet, wäre sie irgendwann zusammengebrochen, ist Jochen Seibold vom Stadtbauamt sicher. 16 000 Euro hat die Stadt in die Sanierung investiert, jetzt ist die Brücke wieder sicher. Eine Fachfirma hat die Fugen saubergekratzt, neu verfüllt und statische Verankerungen in das Gewölbe eingebracht. Das macht sie wieder richtig stabil. Lediglich die Absturzsicherung links und rechts fehlt jetzt noch, dann kann man das Bauwerk mitten im Wald wieder ungehindert passieren. Eine weitere Brücke, die schnellen Handlungsbedarf erforderte, ist die Lützenbachbrücke auf der Strecke Bulacher Weg in Richtung Waldhof. Um Schäden zu vermeiden, dürfen auch nach den Sanierungsmaßnahmen keine Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, über die Brücke fahren. Die Brücke grundlegend zu sanieren, ist laut Stadtverwaltung wirtschaftlich nicht tragbar. Schon die Minimal-Erneuerung hat 40 000 Euro gekostet.

Die Lützenbachbrücke ist ebenfalls eine Gewölbebrücke. An diese Bestandsbrücke aus Stein wurde vor einigen Jahrzehnten ein zweiter Teil als Verbreiterung aus Beton angesetzt. Durch die äußeren Witterungseinflüsse musste hauptsächlich dieser Teil durch ein Spritzbeton-Verfahren saniert werden. Ihr hat auch im Laufe der Zeit vor allem das eindringende Wasser zugesetzt. In den Brückenbogen sind deshalb Wasserabläufe – ähnlich wie Röhrchen – eingebaut worden, so kann die Flüssigkeit jederzeit ablaufen. Außerdem wurden auch hier die Fugen erneuert. Für die Stabilität sorgen Eisenstangen im Baukörper.