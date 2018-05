Wildberg Sanierung der Landstraße soll 2020 beginnen

Auch in seiner Rede geht er in die Vollen. Vom "Drama L358/L1358" spricht er, von Trödelei der Behörden, von Ämterchaos und Zuständigkeitsgerangel. "Einem Land wie Deutschland ist so etwas nicht würdig", meint er. Und: "Es soll sich keiner wundern, wenn sich Politik-Verdrossenheit einstellt." Im Grunde spricht Gerber mit so viel Feuer, als sei noch immer kein Entschluss gefallen, der endlich "Licht im Tunnel" verheißt, wie Politiker in vergleichbaren Situationen zu sagen pflegen.