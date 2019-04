Wildberg Sanierung der L 349 erfordert Vollsperrung

Rund 150 Bürger hatten sich in der Wildberger Stadthalle versammelt, um dem Infoabend zur Fahrbahnsanierung der L 349 beizuwohnen. Bürgermeister Bünger zeigte sich äußerst erfreut darüber, dass die Bevölkerung diese Form der Information aus erster Hand in so großer Zahl wahrnahm.

Die Baumaßnahme stellte Baudirektor Erik Lang vom Regierungspräsidium Karlsruhe in Wort und Bild vor. Seit langem schon liegt der Stadt die Verbesserung der Kurvensituation an der L 349 in Wildberg am Herzen. Gleichzeitig mit dieser Maßnahme wird auch die Straße in dem Bereich saniert. Die Sanierung betrifft den Straßenabschnitt entlang der Landesstraße zwischen der Silcherstraße und erstreckt sich bis an den Abzweig Marktstraße. Die Arbeiten auf einer Streckenlänge von 1100 Metern, so Lang, werden auf zwei Bauabschnitte verteilt, wobei sich der erste Bauabschnitt in zwei Unterbereiche gliedert.

Im ersten Teilabschnitt wird in der Zeit von 23. April bis 31. Mai 2019 die alte Sandsteinwand gesichert und eine Spritzbetonwand auf einer Länge von 120 Metern und einer Höhe zwischen einem und vier Metern angebracht und mit 200 Bodennägeln verankert. Dabei wird die alte Wand in die neue integriert. Während der Wandsanierung bleibt der Schönbronner Weg für etwa sechs Wochen gesperrt.