Wildberg Sangesfreunde suchen neue Chorleitung

Wildberg-Gültlingen. Der Vorsitzende des Gültlinger Gesangsvereins, Rudolf Widmaier, blickte in seinem Bericht zurück auf ein aufregendes Jahr 2018, in dem der Chor am Jahresende die Hiobsbotschaft von der Erkrankung ihres Dirigenten Spyrka ebenso erhielt wie seine Kündigung nach 17 Jahren als Taktgeber.

Noch vor wenigen Wochen starten die Sänger gemeinsam mit ihm in das geplante Chorprojekt, das für Mai dieses Jahres geplant war. Der Rückgang der Sangesfreunde, meist aus Altersgründen, hatte den Chor gewaltig schrumpfen lassen. Trotz allem haben es die Chormitglieder geschafft, das Adventssingen im Schulhof und den Auftritt in der Gültlinger Kirche an Silvester ohne Chorleiter zu absolvieren. Unterstützt wurde der Gesangsverein durch die zum Chorprojekt neu Hinzugekommenen, Helga Götz und Pfarrer Jürgen Bobzin. Momentan hat der Chor keinen Dirigenten, ist aber auf der Suche nach einem Nachfolger für Johannes Spyrka.

Auch für dieses Jahr plant der Gesangsverein wieder etliche Auftritte, wie das Singen an Ostern in der Kirche, am 27. März, die Teilnahme an den Wildberg Classic Open (19. und 20. Juli), Singen am Ehrenmal am Volkstrauertag und das Adventssingen am 3. Advent im Schulhof. Offen ist noch der Auftritt in der Kirche am 22. Dezember, während das Singen an Silvester fest eingeplant sei.