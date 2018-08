Wildberg Rund um den See wächst Essbares

Die Teilnehmer lernten zu unterscheiden zwischen Wilder Möhre, wildem Thymian und Majoran und Schafgarbe sowie weiteren wild wachsenden Kräutern. Wilde Möhre helfe gegen Bauchschmerzen, und ihre Bitterstoffe wirkten sich positiv auf die Verdauung aus, so Schwarzburger. Die Expertin achtete sehr genau darauf, dass sich kein giftiges Kräutlein in die Sammlungen einschlich. Sie erklärte bei ihrer Tour die Entstehung des Sees, den es bereits seit 1980 gibt und der bis vor zehn Jahren noch viel mehr Wasser beinhaltete. Dort trifft man auch auf Kriechtiere, und momentan blüht dort die giftige Herbstzeitlose, die oft mit Krokussen verwechselt werde.

Für die Verarbeitung der Kräuter hatte die Kursleiterin bei der VHS ein lauschiges Plätzchen am See mit Tisch und Bänken ausgesucht. Dort verteilte sie Mörser an die Kinder und ließ sie ihre Sammlung in die Gefäße füllen. Jetzt fehlte nur noch das Salz. Dann konnte es losgehen. Mit viel Ausdauer und Feingefühl mörserten die Ferienkinder ihre Kräuter.