Wildberg Rückblick auf erfolgreiches Jahrzehnt

Wildberg. Entsprechend lebendig und wirkungsvoll gestaltet sich dessen Engagement für die Bevölkerung und Stadt. "Mancher Verein schafft das nicht", war nicht nur der aktuell verantwortliche Vorsitzende Erhard Wacker stolz auf das zurückliegende Jahrzehnt.

Bünger lobt "gute und persönliche Kontakte"

"Zehn Jahre erfolgreiche Arbeit und Vernetzung zeugen von einer Interessenvertretung, die sich der Themen annimmt und diskutiert", konstatierte Bürgermeister Ulrich Bünger. Gleichzeitig würdigte er die guten und persönlichen Kontakte aus Reihen des Stadtseniorenrats zur Verwaltung und den kurzen Draht. Mit einem kurzen Rückblick gab Wacker den Ball zurück an den Bürgermeister und die Möglichkeiten, Aktivtäten und nützliche Installationen zu realisieren. "Auch bei der Initiative Stadtbus waren wir beteiligt und bringen uns auch in Zukunft ein", kündigte Wacker zudem Mitstreiterwerbung in den westlichen Ortsteilen an. In diesem Zusammenhang verwies er auf das Bürgertreff-Café, das sowohl dem Austausch als auch als Informationsplattform für den Seniorenrat diene.