Wildberg Rohbau des CVJM-Gemeinschaftshauses steht

Wildberg-Sulz - Der Rohbau aus Beton steht, imposant ragen die kahlen Wände des Sulzer CVJM- Gemeinschaftshauses in die Höhe. In der Montagehalle der Zimmerei Dengler wurde derweil an der Holzkonstruktion für das Obergeschoss mit dem Dach gearbeitet. Nun wird beides zusammengefügt und Richtfest gefeiert.