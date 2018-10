Wildberg Rempp dank Bauboom auf Erfolgskurs

Und auch sonst gibt es beim Küchenhersteller aus der Schäferlaufstadt keinen Grund zur Klage. Die Zahl der Mitarbeiter sei leicht nach oben gegangen und liege jetzt bei gut 130, verkündet Matthias Rempp, der von einer sehr treuen Mitarbeiterschaft berichtet. "Manche unserer Mitarbeiter verbringen sogar ihr gesamtes Arbeitsleben bei Rempp", so der Geschäftsführer, der ergänzt, dass man auch seitens der Chefetage eine langfristige Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen anstrebe. Große Investitionen stünden nicht auf der Agenda, weil man derzeit in Wildberg wirklich gut aufgestellt sei.

Auch was die Infrastruktur rund um den Firmensitz angeht, habe man keinen Grund zur Klage. In Wildberg habe man eine "vernünftige Anbindung" an Stuttgart und die Lage des firmeneigenen Showrooms an der Bundesstraße habe sich, was die Frequenz der Besucher angeht, als "optimal" erwiesen, so ein entspannter Rempp-Geschäftsführer Matthias Rempp.