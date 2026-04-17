Wildberg plant die Zukunft: Erstmals die magische Marke geknackt

Die Stadtverwaltung Wildberg hat dem Gemeinderat die Haushaltssatzung 2026 präsentiert. Beim Personal wird erstmals die Zehn-Millionen-Marke geknackt.
Wie Bürgermeister Ulrich Bünger einleitend feststellte, war der Einbringung des Etats eine „zeitlich und inhaltlich intensive Aufstellungsphase“ vorausgegangen. Mit Blick auf die vielen städtischen Aufgaben, die allgemein schwierige kommunale Finanzsituation und den enorm gestiegenen Bürokratieaufwand habe man sich bei der Haushaltplanung schwergetan.