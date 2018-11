Wildberg "Nur wenn alle aktiv dafür eintreten"

Deshalb verbindet Helmut Dolderer mit der Gedenkfeier am Totensonntag die Verpflichtung, "aus dieser Vergangenheit zu lernen", und das gerade auch in Zeiten, in denen nationalistische und fremdenfeindliche Parolen in Europa wieder zunähmen. Und so ist der Wildberger VdK-Vorsitzende überzeugt: "Frieden lässt sich nur bewahren, wenn alle dafür aktiv eintreten".

Musikalisch wurde die gestrige Gedenkfeier im Anschluss an den Gottesdienst in der Martinskirche von der Wildberger Stadtkapelle umrahmt.

Mit von der Partie waren ebenfalls Neuntklässler des Bildungszentrums mit einem Impuls zum Totensonntag, der sich mit dem Thema Krieg und Versöhnung beschäftigte. Wie die Schüler deutlich machten, sei ein Krieg immer nur mit sinnlosem Sterben gleichzusetzen.