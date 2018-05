Wildberg Nur die Grenzsteine zeigen die Gemarkung

Im vergangenen Jahr hatten bereits zahlreiche Interessierte in einem ersten Teil den Grenzverlauf des Stadtteils Gültlingen unter Leitung der Ortsgruppe Gültlingen erwandert. Für den zweiten Teil trafen sich die Wanderer nahe dem Kreisverkehr Sieben Tannen an der B 296, dem Endpunkt der ersten Etappe. Von dort ging es in den Wald entlang der Grenze zu Stammheim. Bald traf man auf eine Ansammlung von Grenzsteinen, die am Schnittpunkt der Grenzlinien Stammheims, Gechingens und Gültlingens zu finden war. Häufig orientieren sich Wege am Verlauf der Gemarkungsgrenze, sodass die Wanderung über Asphalt-, Schotter- und Wiesenwege ging. Dann wieder führte die Grenzlinie mitten durch den Wald, ein Weg war nicht einmal ansatzweise zu erkennen. Lediglich die alten Grenzsteine zeugten davon, ob man sich noch in Gültlingen oder bereits "in der Fremde" befand.

Stellenweise ging es nicht nur entlang der Stadtteilsgrenze, sondern man konnte seinen Fuß auch nach Deckenpfronn und somit in den Landkreis Böblingen und damit auch in einen anderen Regierungsbezirk setzen.

Als sachkundiger Wanderführer wartete Albrecht Bacher mit vielen Hinweisen und Informationen auf. Nach vier Stunden erreichte die Gruppe einen Hochbehälter des Zweckverbands Buchenwasserversorgung nicht weit entfernt vom Zielpunkt, an dem sich die Stadtteile Gültlingen und Sulz am Eck die Grenze teilen. Nun ging es nach Gültlingen und für diejenigen, die noch fit waren, weiter den Berg hinauf zum Ausgangspunkt der Wanderung. Nach stolzen 16,5 Kilometern konnten alle den Tag angefüllt mit Eindrücken und Informationen ausklingen lassen.