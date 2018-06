Wildberg Nur der Wolf trübt das fröhliche Geschehen

Bereits zum 14. Mal stießen die Information und Vorführungen rund ums Schaf im idyllischen Wildberger Klosterhof auf große Resonanz. Wie Kulturamtsleiter Maximilian Ormos anmerkte, hat sich der Schäferaktionstag als "Warm up für den Schäferlauf" sehr gut etabliert – und er schätzte, dass im Laufe des Tages gut 2000 Besucher Station in den Klosteranlagen machten. Mit Blick auf den bevorstehenden Schäferlauf machte Maximilian Ormos deutlich, dass die Schäferei in Wildberg nach wie vor ein wichtiges Thema sei – unter anderem auch in Sachen Landschaftspflege.

Zudem wurden in der malerischen Kulisse des früheren Klosters alle Produkte rund um das Schaf präsentiert. Vor allem das Scheren von Schafen interessierte die Zuschauer, wobei Stadtschäfer Karl-Martin Bauer im stündlichen Rhythmus zwei Schafe von ihrem Wollkleid befreite. "Das ist schon echte Knochenarbeit und ein Profi schert bis zu 200 Schafe am Tag", erklärte sein Vater Karl Bauer, dass die Schafschur normalerweise in Akkordarbeit geleistet wird. Allerdings müssen die Schäfer trotz Zeitdruck sauber arbeiten, um die Schafe nicht zu verletzen.

Tradition der Schäferei soll dauerhaft gepflegt werden