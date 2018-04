Wildberg Noch immer mit viel Humor und Biss dabei

Gleich beim ersten Zuschauervotum wurde das am meisten beklatscht, was die Komiker angeblich am wenigsten vortragen wollten. Die Mimik beider Männer sprach Bände, als die Wahl auf die dritte Alternative – Computer/Digitales/Smartphone/Soziale Medien – fiel. Trotzdem sangen sie tapfer, voll Enthusiasmus ein Medley der etwas anderen Art. Statt "Heidi" erklang "IT", statt "Atemlos" ging es "Kabellos durch die Nacht", anstelle von "We will rock you" hieß es "We will blog you" und "Hänschen Klein ging online, doch er kam in’s Netz nicht rein" – jeweils zur Melodie des Originals.

Eine große Leinwand brauchten "Helge und das Udo" nicht, um Klassiker der Filmgeschichte vor ihr Publikum zu bringen. In gereimter Form gaben sie den Inhalt einfach komprimiert in wenigen Minuten wieder – natürlich mit entsprechender Darstellung und einigen Spitzen. Auch hier fiel die Filmwahl wieder dem Publikum zu. Und das entschied sich dafür, die Titanic noch einmal untergehen und E.T. nach Hause telefonieren zu lassen.

"Schwabennummer" ist große Strapaze für Lachmuskeln

Große Strapazen für die Lachmuskeln vieler schien die "Schwabennummer" zu bedeuten. Eine eigentlich schlichte Szene. Zwei Männer unterhalten sich, einer wollte einen Koi-Karpfen kaufen, der andere erkundigt sich, wie es gelaufen ist. Erstaunlich war, wie viele Missverständnisse aufgrund des Dialekts in eine Unterhaltung passen.

Für die meisten Zuschauer gab es schon kurz nach Programmstart kein Halten mehr. Dem ein oder anderen trieben die Nummern die Lachtränen in die Augen, andere hielten sich mit gerötetem Gesicht den Bauch.

Der Beifall fiel entsprechend üppig aus. "Helge und das Udo" hatten ihr Publikum einfach von der ersten Sekunde ihres Programms an für sich eingenommen. Es lief eben einfach.