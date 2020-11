Wildberg Neuer Bachlauf in Gültlingen

Thomas Gentner, Robin Bihler, Peter Steimle und Oliver Walz vom Baubetriebshof haben sich in den vergangenen Wochen für dieses Projekt ordentlich ins Zeug gelegt. Das Team hat den Bachlauf gegraben, eine Birco-Rinne unter dem Fußweg durch verlegt, den Weg wieder gerichtet, den Weg vom Kindergarten in der Steingasse her neu abgestreut und eine Sitzbank aufgestellt.

Jetzt hieß es: "Wasser marsch". Baubetriebshofleiter Karlheinz Röhm, Andreas Weiß vom Ingenieurbüro Heberle für Wasserwirtschaft und Siedlungsentwässerung sowie Peter Leib vom Landratsamt Calw waren zur Abnahme vor Ort. Alle waren sich einig, erzählt Röhm: Das Ergebnis kann sich sehen lassen, sieht gut aus und alle sind auf Anhieb zufrieden.