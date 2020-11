Wildberg Neue Tagesmütter in Wildberg

Jacqueline Kienzle nimmt Kinder im Alter von vier Monaten bis vier Jahren in ihre Obhut. Auch sie betreut die Kleinen bei sich daheim, in Gültlingen. Die maximale Gruppengröße liegt bei fünf Kindern. Ältere Geschwisterkinder können ebenfalls mit betreut werden. Jacqueline Kienzle bietet ihre Dienste von Montag bis Freitag von 6.30 bis 17 Uhr an. Auch bei ihr sind abweichende Zeiten nach Absprache möglich.

Beide Tagesmütter wohnen erst seit einem Jahr im Stadtgebiet. "Wir fühlen uns hier schon so wohl, dass wir hier unsere Betreuung anbieten möchten", sagt Ariane Behrens, die auch im TSV Wildberg aktiv ist. Der Bedarf an Betreuungsplätzen sei da, wie Tabea Cramme, bei der Stadt zuständig für Bildung und Betreuung, feststellt. Deswegen sei die Stadt sehr froh, zwei neue Tagesmütter gefunden zu haben. Die Tagesmütter zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus, welche die Stadt nicht bieten könne.