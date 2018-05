Wildberg Neuausrichtung des Vereins hat sich bewährt

Wildberg. 25 Jahre ist es her, dass in Wildberg der Gewerbeverein seine Arbeit aufnahm. Und auch wenn sich Name wie auch Statuten zwischenzeitlich geändert haben mögen – das Jubiläum wurde ausgiebig in der Stadthalle gefeiert. Es sollte ein Abend voller Musik und Magie werden.

Der Verein, der seit zwei Jahren "Für Wildberg Bürger- und Gewerbering" heißt, hatte seine Mitglieder eingeladen und auch die vielen Freunde, die im Laufe der Jahre immer unter den freiwilligen Helfern zu finden waren. Die Lehrerband Althengstett brachte die Festgäste in Schwung, Zauberkünstler Arnd Röhm schuf magische Momente und das Team vom Restaurant Talblick bescherte die kulinarischen Höhepunkte. Am Ende waren sich alle einig: Das war ein gelungener Abend.

1993 gründeten tatkräftige Männer und Frauen den Gewerbeverein Wildberg. Sie hatten sich auf die Fahnen geschrieben, nicht nur Sprachrohr für die örtlichen Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen und Handwerker zu sein, sondern sich auch im Stadtleben zu engagieren. Und das taten sie viele Jahre lang. Die meisten von ihnen sogar bis heute. Und so war der Jubiläumsabend der ideale Rahmen, die Mitglieder der ersten Stunde zu ehren.