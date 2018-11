Wildberg Narrenfigur taucht dieses Jahr wieder auf

Außerdem einigte sich die Zunft mit dem Gewerbeverein darauf, dass sie den "Wildbi" als Gruppe aufnehmen darf, und seither hat die Figur tierische Begleiter. Ein Blick auf die Homepage der 1992 gegründeten Zunft verrät, dass die Gruppe heute "aus maximal vier ›Wildbis‹ mit jeweils einem Hund sowie zahlreichen Schafen" besteht. Dadurch biete sie vor allem Familien mit Kindern die Möglichkeit, gemeinsam an der Fasnet teilzunehmen. "Es ist nämlich", so heißt es dort weiter, "in der Narrenzunft Wildberg die einzige Gruppe, in der Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eine Maske tragen dürfen." Allerdings nur die der Schafe.

Michael Schmelzle, der Mitglied in der Narrenzunft und bei "Für Wildberg" ist, ist stolzer, repräsentativer Träger der Maske und verbirgt sich hinter dem Wildbi, der in diesem Jahr bei der Wildberger Turm-Weihnacht am 1. und 2. Dezember unterwegs sein wird. "Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe", sagt Schmelzle.

Eine Narrenfigur, die im Dezember unterwegs ist, in voller Montur? In diesem Fall erlaubt. Der Wildbi darf durch das Nutzungsrecht der Narrenzunft das ganze Jahr über verwendet werden und ist auch immer beim Schäferlauf zu sehen.

Gelegenheit, den Wildbi bei der Wildberger Turm-Weihnacht zu erleben, wird zu folgenden Zeiten sein: bei und nach der Eröffnung des Marktes am Samstag, 1. Dezember, von circa 15.30 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 2. Dezember, von 15 bis 17 Uhr.