Wildberg Narren übernehmen Machtzentrale

"Der Kinder-Umzug war in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei und ein voller Erfolg. Ebenso die Kinderfasnet. Beide Lompabälle waren ausverkauft, wir sind also zufrieden mit dem bisherigen Verlauf", so Hallabrin, die daraufhin ans Mikrofon schritt und verkündete, dass ab jetzt die Narren sechs Tage im Rathaus das Regiment führen würden.

Bünger scherzte, dass die Arbeit schon angerichtet sei, es gäbe also genügend zu tun. Ganz so lange lässt sich Bünger dann das Zepter aber doch nicht aus der Hand nehmen, auch wenn die symbolische Schlüsselübergabe nicht fehlen durfte: "Heute Abend bei der Gemeinderatssitzung ist von den Narren keiner mehr da, da bin ich wieder in Amt und Würden", versichert der Stadtchef, dass er spätestens im Gremium wieder die Zügel in der Hand hält.

Simone Hallabrin samt ihrer Narrenzunft haben ja auch noch zahlreiche andere Stationen abzuklappern, von Alpirsbach bis Deckenpfronn: "Das ist jedes Jahr die Hölle, man ist quasi überall." An jenem Donnerstagmorgen eben wieder im Rathaus, wo die Narren eine Polonaise quer durch den Saal starten. Die ausgelassene Stimmung übertrug sich auch auf den Stadtoberen.

Am Abend ist der Spuk vorbei, dann wartet für Ulrich Bünger wieder der kommunalpolitische Alltag im Gemeinderat. Genug zu Essen sollte beim Rathaussturm für die Gremienmitglieder aber übrig geblieben sein.