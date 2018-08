Wildberg Nach und nach fanden sie zusammen

Wildberg-Effringen. Als Jüngste von drei Kindern eines Backofenbauers 1929 in Wildberg geboren, absolvierte Elsbeth Leibrecht nach der Schule das damals übliche Pflichtjahr und sollte dann in einem Rüstungsbetrieb arbeiten. Die junge Frau zog es allerdings vor, Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. Ihren Traum, Krankenschwester zu werden, hatte sie den Kriegsereignissen opfern müssen, und so fand sie nach dem Krieg eine Anstellung in der Calwer Deckenfabrik in Iselshausen. Hans Kreudler, 1928 als Ältester von drei Kindern eines Waldarbeiters ebenso in Wildberg geboren, musste seine Ausbildung zum Holzkaufmann unterbrechen, weil er mit nur 16 Jahren als Flakhelfer am Rhein-Main-Flughafen einberufen wurde. Als er nach Kriegsende von den Franzosen zur Zwangsarbeit verpflichtet werden sollte, gelang dem jungen Mann die Flucht. Auf vielen Umwegen gelangte er wieder in seine Heimat. Da hatten, meint der Jubilar heute rückblickend, eine ganze Reihe von Schutzengeln ihre Hand im Spiel.

Nachdem er seine Ausbildung beendet hatte, war Hans Kreudler gut 35 Jahre bei der EVS (später EnBW) angestellt.

Die beiden jungen Leute waren sich damals nach dem Krieg in Wildberg immer wieder begegnet, hatten nach und nach zusammen gefunden und dann beschlossen, den Lebensweg gemeinsam fortzusetzen. Die Hochzeit im August 1953 war den damaligen Zeiten geschuldet eher still und bescheiden. Das Hochzeitsdatum, so erinnern sich die beiden, sollte ursprünglich im Herbst liegen, doch weil es damals bei der Eheschließung noch Steuerrückerstattung gab, die sie für die Familiengründung brauchen konnten, erwischten sie gerade noch den Stichtag für ihr Jawort und holten die kirchliche Trauung dann im Herbst nach.