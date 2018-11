Wildberg Nach der Hochzeit musste Vieh versorgt werden

Elfriede Schmid, in Gültlingen geborene Tochter eines Installateurs und Nebenerwerbslandwirts, hatte schon in ihrer Kindheit Schweres zu verkraften: Ihr verwitweter Vater verlor seine zweite Frau im Wochenbett, als die gemeinsame Tochter Elfriede erst neun Jahre alt war. Nach Wiederverheiratung des Vaters konnte sich Elfriede Schmid über den (Halb-)Bruder Rudolf freuen, zu dem bis heute eine herzliche Verbindung besteht. Nach der Hauswirtschaftsschule in Sulz und der Frauenarbeitsschule in Nagold war die junge Frau mehrere Monate in Stuttgart in Stellung und hatte vor ihrer Heirat mehrere Arbeitsstellen in Haushalten und Altersheimen.

Ihren späteren Ehemann Karl Deuble, der in einer großen Familie mit sieben Geschwistern aufgewachsen war –"Jeder von uns Brüdern hatte eine Schwester", scherzt der Jubelbräutigam –, kannte sie von Jugend an. Denn beide waren in der CVJM-Jugendarbeit engagiert, und Karl Deubles Schwester war die beste Freundin von Elfriede Schmid.

Karl Deuble, der in die Fußstapfen seines Vaters trat und später die elterliche Landwirtschaft mit Ackerbau und Milchvieh übernahm, hatte über die Winter zusätzlich eine Anstellung bei der Gemeinde Gültlingen für Waldarbeiten. Bis heute hält sich der 76-Jährige gerne im Wald auf, um Arbeiten in einem von der Familie gekauften Stück Privatwald zu erledigen oder Holz zu hacken, nachdem man vor etwa zwölf Jahren die Landwirtschaft aufgegeben und die Felder verpachtet hatte.