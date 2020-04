Wildberg Mutwillige Zerstörung nimmt zu

Ärgerlich und bedauerlich sind zudem die Sachbeschädigungen, die ebenfalls vermehrt im ganzen Wildberger Stadtgebiet zutage treten. In der MSC-Hütte an der Wasenstraße, nahe der Sprudelfabrik, haben sich Sprüher ausgiebig künstlerisch verwirklicht. An der Hüterhütte, die an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Sulz und Gültlingen liegt, wurden Bretter abgerissen. Das Bildungszentrum wurde "ziemlich verwüstet", berichtet Röhm. Mit Spraydosen wurden die Sitzgelegenheiten, Wände und Mauern bearbeitet.

Am Bahnhof sowie in diversen Beeten wurden Blumenzwiebeln rausgerissen und zertrampelt. "Das ist echt übel", meint Karlheinz Röhm enttäuscht. Das Grünanlagenteam habe sich hier sehr viel Mühe gemacht, schöne Blumenbeete zu gestalten, die das Stadtbild aufwerten. Und diese Mühe wurde wortwörtlich mit Füßen getreten.

Zeugen, die solche Sachbeschädigungen und Müllabladungen beobachten, sind aufgerufen, sich beim Polizeiposten Wildberg (Telefon 07054/5136, E-Mail wildberg.pw.@polizei.bwl.de), oder beim Ordnungsamt der Stadt Wildberg (Telefon 07054/201-118, E-Mail ordnungsamt@wildberg.de), zu melden.