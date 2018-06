Wildberg Musiker sind für Japan-Reise gut vorbereitet

Sowohl in den langen Suiten und im Beethovenschen Finale als auch in übrigen Programmpunkten bewies die Mannschaft von Falk, wie viel Herzenswärme, Engagement und Sorgfalt alle Instrumentalisten in die gemeinsame Arbeit einbrachten. Da die 30-köpfige Besetzung aus Streichern, Holzbläsern und Klavier besteht, variierten die dynamischen Unterschiede im kleineren Umfang als in einem Symphonie-Orchester, jedoch vermittelte das Klangbild eine ganze Palette der Stimmungen – von tänzerischer Grazie ("Alla Hornpipe") und Nostalgie ("Abendsegen") bis zu klanglicher Schärfe des technisch anspruchsvollen "Hexenritt".

Tempoverzögerungen, Fermaten und zeitige Einsätze, wackere Soli der Bassgruppe in dem Finale der 9. Symphonie, lobenswerte Leistungen der Blockflöten-Dreiergruppe und musikalische Disziplin sowie technische Bereitschaft des Gesamtensembles bestätigten den Eindruck, dass Falk seine Mannschaft trotz überaus liebenswürdigen Umgangs fest im Griff hält und sie für das Gastspiel optimal vorbereitete. Bis zu Abreise am Anfang der Herbstferien bleibt noch genügend Zeit, dem Konzertprogramm den letzten Schliff zu geben.