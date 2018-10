Wildberg Mozart im Mittelpunkt

Beim Konzert erklingen unter anderem Triosonaten von Carl Philipp Emanuel Bach, Carl Friedrich Abel, Gaspard Fritz, Tommaso Giordani und Christian Cannabich.

Verknüpft werden diese Kammermusikwerke mit den Kirchensonaten Mozarts, die er 1776 in Salzburg komponierte. Die Kirchensonaten – ursprünglich in der Besetzung für zwei Violinen, Orgel und Bass – eignen sich besonders gut für die ungewöhnliche Zusammensetzung des Reuthinquartetts. Das Akkordeon übernimmt den Part der Orgel und rückt so in den musikalischen Mittelpunkt.

Das Reuthinquartett – alias Petra Roderburg-Eimann (Blockflöte), Kaoru Minamiguchi (Violine), Ursula Staenglen (Akkordeon) und Peter Falk (Kontrabass) – wird außerdem die Komposition "Mozart on the Edge" von David Holleber uraufführen. In Anlehnung an die Symphonie Nr. 40 g-Moll hat Holleber die Besetzung des Reuthinquartetts genutzt und Mozarts Motive neu verarbeitet. Der Komponist wird am Konzertabend anwesend sein.