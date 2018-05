Wildberg Mit Fahrzeugen geht es durch die Ferien

Klar ist, Langeweile kommt bei solch einem vielfältigen Thema sicher nicht auf. Die Kosten liegen bei 91 Euro je Kind. Sind zwei oder mehr Kinder aus einer Familie dabei, ermäßigt sich der Preis um zehn Euro pro Teilnehmer. Der Tag beginnt immer um 8.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr. Mittags werden die Jungen und Mädchen mit einem frisch gekochten Mittagessen versorgt, außerdem gibt es täglich frisches Obst und Gemüse. Getränke stellt wie immer die Stadt Wildberg zur Verfügung – selbstverständlich wie Bürgermeister Ulrich Bünger sagt. "Schließlich ist es uns eine Herzensangelegenheit die Sommerferienbetreuung anzubieten." Am Freitag endet die Sommerferienbetreuung traditionell mit einer Abschlussveranstaltung ab 13 Uhr. Bei Fragen dürfen sich die Eltern gerne an die Erzieherinnen in den Kindergärten wenden oder an Annika Schüle und Andre Wehrstein vom Jugendtreff unter Telefon 07054/930 69 77 sowie per E-Mail an info@jugentreff-wildberg.de. Die Anmeldeformulare mit genauen Informationen sind am Montag an den Schulen und Kindergärten verteilt worden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf der Homepage der Stadt Wildberg unter www.wildberg.de die Anmeldung herunterzuladen. Die ausgefüllten Formulare nimmt das Team vom Wildberger Jugendtreff bis zum 15. Juni im Jugendtreff in der Gartenstraße entgegen.