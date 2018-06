Wildberg Mit dem Schaum bricht der Orkan los

Als endlich die ersten weißen Wölkchen flogen und die Ersten so richtig eingeseift und im Schaum versunken waren, brach ein Orkan los. Die Leute hüpften, schrien, tanzten – die Party hatte begonnen.

Den ganzen Abend ließen sich die Leute immer wieder einseifen, nahmen den Schaum auf, um andere damit einzuschmieren oder wateten einfach genüsslich durch. Von der Bühne aus kam neben dem Schaum ordentliche Partymucke. Alles, was tanzbar war, war dabei. "HB Audio" aus Effringen kümmerten sich in gewohnter Manier darum.

In Sachen Stimmung stand die achte Schaumparty ihren Vorläufern in nichts nach. Männer und Frauen feierten bis drei Uhr nachts, tanzten und beanspruchten die Bar. Das Zelt war gut gefüllt, unterm Strich waren es aber etwas weniger Besucher als sonst.

Die 1000er-Marke konnte in diesem Jahr nicht geknackt werden. Etwa 850 Personen waren zum Feiern in das Zelt am Schönbronner Sportplatz gekommen. Bei den niedrigen Temperaturen aber trotzdem eine ordentliche Menge, die die Helfer vom SV ordentlich auf Trab hielt und die Tanzfläche nie leer werden ließ.