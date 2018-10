Wildberg Meilenstein nach einem halben Jahr erreicht

Pfarrerin Lisbeth Sinner hatte im Vorfeld Liedtexte verteilt und sang gemeinsam mit den Richtfest-Gästen. "Es ist aufgerichtet", so ihr Einstieg auf ein Haus für die Zukunft und im Alter – und das in guter Lage, direkt neben dem Pflegeheim. Die hier entstehende Wohnform sei keine Selbstverständlichkeit, nicht zuletzt, da Vermögen oder eine gute Rente für den Eigentumserwerb erforderlich sind und waren.

Durch die gute Anbindung an das Altenheim und die Diakoniestation wird es den künftigen Bewohnern, so Sinner, möglich sein, ein selbstbestimmtes Leben im Alter in Gemeinschaft zu erleben.

Beim Richtspruch durch die Handwerker zersprang, wie es die Tradition verlangt, ein Weinglas auf dem Boden vor dem Gebäude – es soll Glück ins Haus bringen.

Bürgerbefragung mit vielen Rückmeldungen

Seitens der beteiligten Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg zeigte sich Vorstandsmitglied Maximilian Binzer nicht nur erfreut über den wunderschönen Herbsttag zum Richtfest, das etwa die Hälfte der Bauzeit kennzeichnet. Jedermann hat jetzt schon eine konkrete Vorstellung, was auf dem Gelände entsteht. Der Weg dorthin war sehr lang, eine Bürgerbefragung mit zahlreichen Rückmeldungen ging dem Bauverfahren voraus. Der große Bedarf für diese Wohnform konnte hierbei ermittelt werden. Inzwischen seien alle elf Wohnungen in der Größenordnung zwischen 49 und 79 Quadratmetern verkauft, und durch den erfreulichen Baufortschritt in den vergangenen Monaten konnte man nunmehr eine wichtige Etappe erreichen. Bis dato sei der Bau unfallfrei abgelaufen und liege sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen. Alle beteiligten Baufirmen und Handwerker hätten gut zusammengearbeitet. Binzers Dank galt auch Architekt Fritz Kempf vom Architekturbüro Dorner und Partner in Nagold.

Bevor das Richtfest mit Essen und Getränken bei guten Gesprächen gefeiert wurde, lobte der Geschäftsführer von WohnBau Stein, Robert Stein, die strukturierte Werkplanung ebenso wie die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Aichele aus Neuweiler, die reibungslos verlief und sich durch eine hohe Qualität auszeichne. Stein wünschte allen künftigen Bewohnern, dass sie in den Seniorenwohnungen glücklich werden und Geborgenheit finden.