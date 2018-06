Wildberg Mehr Platz für Bewegung in den Pausen

Nicht nur die Schulleitung, sondern auch die Schüler und Lehrer hätten laut Fouquet gemeinsam mit Stadt und Architekt an dem Konzept gearbeitet. "Der Austausch zwischen Planern, Nutzern – Lehrer, Schüler und Hausmeister –, Bauherren (Stadt) und ausführenden Unternehmern war beispielhaft", bestätigt Bauamtsleiter Arthur Sadlers. Das habe "zu einem guten Ergebnis und einer sehr guten Akzeptanz geführt".

Aufgrund der Beeinträchtigung durch die Baustelle bei laufendem Schulbetrieb habe es großes Konfliktpotential gegeben, so Sadlers. Trotzdem sei ein reibungsloser Ablauf gelungen. "Auch dies zeugt von einem gelungenen Austausch."

Das Budget für die Neugestaltung liegt bei 1,2 Millionen Euro, 382.000 Euro an Zuschuss wurden bewilligt. In den nächsten Wochen läuft die Maßnahme nun auf die Zielgerade ein. Die letzten Belagsarbeiten sind derzeit im Gange. In den Sommerferien wird noch etwa zwei Wochen lang an der Ausstattung gearbeitet, Sitzbänke und Handläufe an den Treppen sollen installiert werden.

Außerdem stehe noch die Umsetzung des Farbkonzeptes an den Vordächern und Stützen an, erzählt Sadlers. Diese Arbeiten seien für August beziehungsweise September geplant. Die Komplettfertigstellung werde also "just in time" zur Jubiläumsveranstaltung erfolgen, so der Bauamtsleiter.

Die findet am 5. Oktober statt. Ein Festakt und ein Schulfest sind für diesen Tag geplant. Im Mittelpunkt soll der neue Schulhof stehen, berichtet Schulleiter Eugen Blumenstock. Dort sind eine offene Bühne mit verschiedenen Musikbeiträgen sowie eine große Galerie mit Ausstellungen zu Musik, Kunst und Mode der letzten 50 Jahre geplant.

Die Vorfreude auf die Fertigstellung ist schon groß. Fouquet kann es kaum erwarten, den "modernen, bewegungs- und aufenthaltsfreundlichen Schulhof" in vollem Glanz zu sehen. Dort könne der Drang nach Bewegung gestillt und gleichzeitig "den längeren Aufenthaltszeiten der Schüler an der Schule Rechnung getragen werden", so Sadlers.

Die Investitionsbereitschaft seitens der Stadt in die Schule sei grundsätzlich sehr groß, wie Fouquet hervorhebt. Beispielsweise seien jüngst Computer sowie Tablet- und Laptopkoffer angeschafft worden. Und es lohnt sich: Seit fünf Jahren kann das Bildungszentrum steigende Schülerzahlen verzeichnen, erzählt Fouquet. Etwas über 500 Jugendliche besuchen das BZW derzeit.

Den richtigen Weg eingeschlagen

Das zeige, dass die Stadt schon vor Jahren den richtigen Weg eingeschlagen habe, meint Bürgermeister Ulrich Bünger. Die gestiegenen Schülerzahlen seien "neben den attraktiven pädagogischen Konzepten auch auf die baulichen Anpassungen an diese zurückzuführen".

Der Bildungsstandort Wildberg bleibe dank "der bedarfsorientierten Modernisierung" zukunftsfähig, so Bünger. Und weiter: "Dies ist ein wichtiger Standortfaktor für junge Familien, aber auch für die örtlichen Betriebe."