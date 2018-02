Wildberg Mehr Kühe oder doch mehr Computer?

"Es ist haarsträubend, wie mit den Landwirten umgegangen wird."

Diese Tendenz zu korrigieren sei eine der wichtigsten Herausforderungen. Sein Chef Großhans formuliert das deutlich drastischer: "Es ist haarsträubend, wie mit den Landwirten umgegangen wird." Der Wald dagegen werde geschützt.

Doch zurück zur Frage, wie der Landkreis 2025 aussieht. Einen gänzlichen anderen Blick als den der Landwirte hat etwa Matthias Proske vom Regionalverband Nordschwarzwald. Man könnte auch sagen, er hat den Blick fürs große Ganze. Bis zum Jahr 2025 werde die Bevölkerung in Baden-Württemberg um vier Prozent ansteigen – was den Bedarf an Wohn- und Siedlungsflächen spürbar steigen lasse. Proske sagt es nicht, aber es hängt in der Luft: Ein Zielkonflikt mit der Landwirtschaft scheint da vorprogrammiert. Dann spricht er vom "digital black forest", also vom Schwarzwald im digitalen Zeitalter, er spricht von der Klimabelastung, vom Elektroauto und vom "lebenswerten Landkreis". Nur die Wörter "Landwirtschaft" oder "Bauer" kommen in seiner Rede so gut wie nicht vor – es ist die andere Welt, die hier mit der Welt der Landwirtschaft kollidiert. Doch ist es auch die Welt, in der der Bauer zum "Dienstleister" werden könnte?

Auch bei Wexel, dem Geschäftsführer der IHK Nordschwarzwald, ist vom Landmann kaum die Rede. Für Wexel hat die Zukunft schon begonnen – die Zukunft des Digitalen, der neuen Antriebstechnik, der "smart mobility". Seine Ausführungen klingen wie Mahnungen, deren Missachtung gleichbedeutend mit Gefahr sei. Es werde Entwicklungen geben, bei denen sich in kürzester Zeit "alles auf den Kopf stellt". Oder: "Das Ganze funktioniert nur, wenn sich die Menschen immer neu darauf einstellen." Überhaupt: Der "Megatrend" heiße Globalisierung.

Ob die anwesenden Landwirte bei Globalisierung an Billigimporte aus dem Ausland denken? Gut möglich. Auf alle Fälle verschränken viele ihre Arme vor der Brust, ihre Mienen werden starr bis versteinert. Zustimmung sieht anders aus. Nur eines scheint bei diesem Kreisbauerntag deutlich zu werden: Die Herausforderungen, die auf die Landwirtschaft und die Landwirte bis zum Jahr 2025 zukommen, dürften kaum geringer werden.