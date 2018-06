Wildberg Medaille für die Sieger

Eröffnet wird der Schäferlauf 2018 am Freitag, 20. Juli um 18 Uhr mit dem Festspiel, das diesmal am Samstag, ebenfalls um 18 Uhr, wiederholt werden soll. Von 21.30 Uhr an wird das Festzelt von DJ Boa gerockt, zu dem – bei freiem Eintritt – Verzehrbons ausgegeben werden sollen, auch um den Alkoholkomsum in Maßen zu halten. Bis 2.30 Uhr darf ausgelassen Party gemacht werden. Für ein Sicherheitskonzept für alle Schauplätze und Tage ist laut Fiedler erstmals ein Büro beauftragt worden.